Югорчане активно берут кредиты и переводят деньги мошенникам

Жители ХМАО продолжают становиться жертвами дистанционных мошенников. Они активно оформляют кредиты и переводят деньги аферистам, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«8 августа возбуждено 14 уголовных дел по фактам дистанционных краж и мошенничества. Общий ущерб составил 6 530 729 рублей, из которых 5 310 045 рублей оформлены в кредит», - сказано в сообщении.

Среди пострадавших – 35-летний житель Когалыма, который перевел мошенникам 920 тысяч рублей за несуществующее дизельное топливо, и 43-летняя вартовчанка, потерявшая более 2 миллионов рублей на фальшивой инвестиционной платформе. Женщина вложила деньги, включая кредитные средства, надеясь на высокий заработок, но в итоге осталась без денег и обратилась в полицию.