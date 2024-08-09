В лесу ХМАО несколько дней ищут пропавшего пенсионера-грибника

В лесу ХМАО пропал 68-летний мужчина, который ушел в лес за грибами. Накануне его искали спасатели «Центроспас-Югории», но поиски результатов не дали.

«Спасатели выезжали в лесной массив п. Пионерский по сообщению: оказать содействие в поиске мужчины 1956 года рождения, который 04.08.2024 ушел в лес за грибами, после чего установить его местонахождение не представилось возможным. Совместно с сотрудниками полиции прибывшие к предполагаемому месту поиска спасатели приступили к прочесыванию лесного массива и прилегающих лесных дорог», - рассказали в пресс-службе учреждения.

Поисковые группы обследовали 19 км лесных дорог и 1,6 км² лесного массива, но найти пропавшего не удалось.

Заблудиться в лесу может каждый, поэтому важно знать, как правильно действовать в такой ситуации. Основные рекомендации - в этом обзоре.