Хор Турецкого устроит тур по Югре с 24 по 28 августа

С 24 по 28 августа в Югре состоится гастрольный тур творческого коллектива «Хор Турецкого» и культурно-патриотическая акция «Мы − Россия». Концерты пройдут в пяти муниципалитетах ХМАО, сообщает РИЦ «Югра». К сожалению, среди них нет Сургута.

Место и время проведения концертов:

24 августа в 19:00 – город Урай, площадь Первооткрывателей.

25 августа в 18:00 – город Югорск, площадь Р.З. Салахова, ул. 40 лет Победы, 11.

26 августа в 20:00 – города Нефтеюганск, площадь Юбилейная, 2А микрорайон.

27 августа в 19:00 – город Радужный, парк «Дружбы народов» 5-й мкрн.

28 августа в 19:00 – город Нижневартовск, площадь нефтяников.

Напоминаем, в 2024 году ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО «Газпром трансгаз Сургут» снова не будут организовывать массовые гуляния в День работника нефтяной и газовой промышленности. Вместо этого было решено провести мероприятия внутри организаций