МТС проанализировала предпочтения пользователей сервиса туманного гейминг

Цифровая экосистема МТС проанализировала предпочтения пользователей сервиса туманного гейминга МТС FogPlay в Ханты-Мансийском автономном округе. Самым популярным жанром среди игроков с января по июль 2024 года стали ролевые экшены – на них пришлось около трети всех игровых сессий, а самой популярной игрой стала Cyberpunk 2077.

Ролевые экшены (ActionRPG) возглавили топ популярных жанров, на них пришлось 31% игровых сессий. На втором месте расположился приключенческий экшен (Actionadventure) c долей 13%. Тройку лидеров замыкают симуляторы (8%).

Сейчас югорчанам доступны свыше 10 тыс. игр, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. В топ-10 популярных игр по количеству игровых сессий вошли:

Топ-10 популярных игр по количеству игровых сессий:

1. Rust

2. Cyberpunk 2077

3. Genshin Impact

4. Red Dead Redemption 2

5. Counter-Strike: Global Offensive

6. Baldur's Gate 3

7. Icarus

8. Fortnite

9. God of War

10. ELDEN RING

Отметим, что с января по июль 2024 года российская среднемесячная аудитория сервиса туманного гейминга по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилась в 1,5 раза до 100 тыс. человек, а количество игровых сессий выросло более чем в три раза. Также в 2 раза увеличилось количество сдаваемых ПК для игроков, достигнув почти 2 тысяч устройств.

«Мы внимательно следим за трендами в индустрии облачного гейминга. Фиксируем высокий спрос на видеоигры, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе. Чтобы улучшить пользовательский опыт, мы создаем новые возможности для игроков и владельцев ПК, желающих монетизировать свои игровые мощности. Стоимость часа игры в нашем сервисе начинается от 13 рублей, а средняя стоимость составляет 24 рубля. Сдав свой ПК через облачное хранилище, можно заработать до 17 тыс. рублей в месяц. Благодаря прозрачности процессов, удобству и доступности – это направление может стать одним из наиболее перспективных в мире игр. Таким образом создаётся взаимовыгодная экосистема, как для игроков, так и для владельцев «железа», – прокомментировал директор МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Торгашин.