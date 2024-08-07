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​В Югре нашли 16 водителей, скрывшихся с мест ДТП

В ХМАО десятки виновников аварий с пострадавшими скрылись с места происшествия

​В Югре нашли 16 водителей, скрывшихся с мест ДТП
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО за семь месяцев 2024 года зарегистрировали 20 ДТП с пострадавшими, виновники которых скрылись с места происшествия. Инспекторами удалось установить личности 16 нарушителей, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Ни в коем случае нельзя покидать место ДТП, даже если на первый взгляд повреждения незначительные и не представляют ущерба. Скрываясь с места происшествия, водитель только ухудшает свое положение», - подчеркнули в пресс-службе ГИБДД.

Водителям стоит помнить, что местом ДТП может считаться не только дорога, но и прилегающая территория, например, парковка, двор или автозаправка. Считается, что водитель скрылся, если покинул место происшествия до приезда сотрудников Госавтоинспекции или не вернулся на место после доставки пострадавшего в больницу. В поиске правонарушителей полицейским помогают свидетельские показания, а также записи с автомобильных видеорегистраторов и стационарных видеокамер.

Оставление места аварии влечет за собой административную ответственность по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, предусматривающую лишение права управления транспортными средствами на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.


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Сегодня в 15:39, просмотров: 161, комментариев: 0
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