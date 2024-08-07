Свыше 500 человек окунулись в культуру Югры на ЧУМовом фестивале

В Сургутском районе состоялся четвертый ЧУМовой фестиваль, который собрал более 500 человек. Мероприятие прошло в Тром-Агане и привлекло 13 делегаций из Сургутского района, Нягани, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Мегиона. Участники и гости фестиваля окунулись в традиции и быт коренных жителей Югры.

«Участники фестиваля демонстрировали творческие номера, традиционное жилище, угощали национальной кухней. Гости на протяжении трех дней участвовали в мастер-классах, играли на музыкальных инструментах, стреляли из лука, учились управлять обласом и приемам борьбы «Пупикат – Медвежья лапа», - рассказали в пресс-службе администрации Сургутского района.

ЧУМовой фестиваль направлен на сохранение традиционных обычаев народов ханты и манси. О необходимости сделать этот праздник традиционным ранее неоднократно говорил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.