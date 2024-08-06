Гости праздника побывали на мастер-классах, встретились с писателями, создали новый арт-объект и сходили на литературное свидание.

Первый семейный литературный фестиваль «Книжная полка» в Ханты-Мансийске приурочили к 90-летию Государственной библиотеки Югры. Праздник прошел в креативном библиотечном пространстве «Лента времени», а его концепция строилась вокруг образа «добра» – как отметила автор проекта, директор Государственной библиотеки Югры Евгения Финк, «библиотека – это больше не место, где скучно, это пространство для добрых историй и дел».

«Государственная библиотека Югры стала излюбленным местом горожан. Здесь собираются уже не только любители литературы, но и все те, кто хочет интересно и с пользой провести свободное время. Фестиваль «Книжная полка» – прекрасный пример нового подхода к организации библиотечных мероприятий. Здесь можно обменяться книгами, поговорить с писателями, освоить новые навыки и даже встретить любовь!», – сказала директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова.

Для гостей праздника организаторы создали несколько локаций, каждая из которых символизировала определенную историческую эпоху. А во «Дворике мыслителей» все желающие могли создать новый арт-объект, написав на импровизированных «волнах» известные цитаты античных философов.

Кроме того, работали творческие мастер-классы, проходили встречи с писателями, книжные обмены, были организованы литературные свидания и познавательные игры. Автор детских произведений Екатерина Бордон познакомила юных участников фестиваля с Чихальной школой магии и волшебства, детский поэт и художник Мария Колкер провела мастер-класс по сказочной иллюстрации, а в ходе автомобильного квеста «Ханты-Мансийск между строк» участники проверяли знание русской литературы, передвигаясь по улицам города, носящим имена великих писателей.

Провести фестиваль «Книжная полка» удалось благодаря победе в грантовом конкурсе «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Фестиваль объединил в себе несколько форматов: здесь есть и образовательный трек, и созидательный, творческий и развлекательный. Авторы проекта воплотили в жизнь сразу несколько нетривиальных идей, и получился совершенно не похожий ни на что праздник. И это, наверное, один из главных критериев грантовой поддержки «Газпром нефти» – мы помогаем местным жителям создавать полезное и при этом необычное, проявлять фантазию и креативность, открывать по-новому знакомое и изведанное», – сказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

В Ханты-Мансийске и Кондинском районе Югры, а также в Уватском районе Тюменской области грантовый конкурс проходит при поддержке «Газпромнефть-Хантоса». В этом году компания помогла осуществить 9 социальных инициатив местных жителей — фестивалей, игр и мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры народов Севера.