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​В ХМАО выросло число пострадавших на электросамокатах

В Югре при ДТП пострадали пять несовершеннолетних самокатчиков

​В ХМАО выросло число пострадавших на электросамокатах
Фото: siapress.ru

За два дня в БУ «Нижневартовская окружная клиническая детская больница» поступило пять подростков, пострадавших после ДТП на средствах индивидуальной мобильности, сообщает Депздрав Югры.

«В пятницу в травмпункт поступило трое подростков в результате столкновения с автомобилем на электросамокатах. Среди травм: перелом ключицы, черепно-мозговая травма, ссадины, ушибы конечностей», ‒ говорится в сообщении.

Еще два самокатчика поступили в травмпункт в субботу, 3 августа. Они ехали в ночное время на одном самокате. У них зафиксирован открытый перелом голени и черепно-мозговая травма.

Сейчас пострадавшие находятся в стационаре больницы в удовлетворительном состоянии. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.


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Сегодня в 14:45, просмотров: 267, комментариев: 2
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:39
Нет, это они хорошо придумали. Предприниматель Дмитрий Чуйко и троё его коллег, вложив 1 млн долларов в 2018 году создали компанию Whoosh (“Вуш»), а в 2022 году уже имели парк кикшеринговых электросамокатов 85 тысяч в столице и крупных городах России. От аренды самокатов компания получила доход 4,2 млр руб и прибыль 1,8 млр руб. ценой травм различной степени тяжести детей, подростков и взрослых ридеров и случайных прохожих.
Alkonowa1ow
Сегодня в 16:47
В статье указано, что пострадало 5 несовершеннолетних самокатчиков, хотя компании анонсируют, что к управлению допускаются лица старше 18 лет. Самокаты имеют три режима работы: «эконом»- 15 км/час, «драйв» (20 км/час), «спорт» (25 км/час). Но представьте. Что самокат массой 20 кг с водителем 80 кг, на скорости 25 км / час сбивает прохожего пешехода. Гарантия переломанные кости, травмы черепа и другие телесные повреждения случайного прохожего.
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