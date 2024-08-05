В Югре прошел Всероссийский форум волонтеров культуры

В столице Югры успешно завершился Всероссийский форум волонтеров культуры, который собрал 100 участников из 45 регионов России и шести стран: Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана и Таджикистана. За четыре дня участники форума погрузились в насыщенную образовательную программу, получили экспертное мнение от представителей Президентского фонда культурных инициатив и внесли свой вклад в разработку Стратегии добровольчества в сфере культуры до 2030 года.

«Главная задача этого форума была в том, чтобы заложить фундамент в разработку Стратегии культурного добровольчества 2030. Участники определились с тем, кто они сейчас, каких результатов они уже достигли. Мы выявили проблемы, которые есть в сообществе сейчас, и предложили по каждой проблеме способы решения. Дальше до декабря будем детально упаковывать и презентуем Стратегию на международном форуме гражданского участия «Мы вместе» в Москве», – поделилась руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры культуры» Милена Богданова.

Она отметила, что одной из инициатив стала идея уменьшения дефицита кадров в учреждениях культуры через профориентацию молодежи и создание профильных вакансий. Еще одна идея — «выращивание» лидеров культурных изменений, которые смогут разрабатывать свои инициативы вплоть до создания бизнеса.

Ценным опытом участники делились в ходе форума. Директор департамента молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры Яков Самохвалов подчеркнул значимость события: «Лидеры культурных инициатив собрались у нас в Югре, чтобы всем вместе разработать стратегию развития движения волонтеров культуры до 2030 года».

Работа над развитием культурного добровольчества в Югре ведется с 2019 года в рамках регионального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Сегодня в округе более 10 тысяч волонтеров культуры, которые помогают в организации событий, проектов, выставок и фестивалей, участвуют в благотворительных акциях, работают с детьми и молодежью, а также с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Директор департамента культуры Югры Маргарита Козлова познакомила участников форума с успешными примерами работы волонтеров. «Добро.Центр» на базе Музея Природы и Человека создан недавно, в 2023 году, но его практика уже была показана на «Добро.Конференции-2024» в Москве. Проект «Человек театра» в Няганском театре юного зрителя реализуется давно как волонтерский проект и объединяет как волонтеров серебряного возраста, так и молодежь. А это и медиаволонтеры, и арт-волонтеры, и непосредственно помощники организаторов мероприятий и событий. Но самое интересное, что эти волонтеры еще и пробуют себя в актерском мастерстве и тоже ставят спектакли! Ну и, к примеру, окружной Дом народного творчества - это наш главный координирующий центр всех культурно-досуговых учреждений в автономном округе», – рассказала она.

Первый заместитель генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Игорь Соболев пригласил югорчан участвовать в конкурсе президентских грантов в сфере культуры. «Югра уже проводит свой конкурс проектов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. И это первый такой опыт в России, когда федеральные подходы полностью воплощены на региональном уровне», – отметил Игорь Соболев.

Участники форума прошли обучение по более чем 30 модулям, включая медиа и развитие личного бренда, развитие социального бизнеса, привлечение коммерческих средств для собственных инициатив, сохранение культурного наследия народов России. В рамках форума учреждения культуры Югры представили свои проекты, в которых участвуют добровольцы. Филиал художественного музея Югры, галерея-мастерская художника Геннадия Райшева, предложила волонтерам экскурсию по выставке «Новые смыслы».

Спикерами сессии «От кейса к кейсу: как привлечь инвестиции в социокультурные проекты» стали заместитель начальника отдела по работе с СОНКО Волгоградской области Антон Попков и одна из основателей центра современных горожан «Культштаб» в Ханты-Мансийске Каролина Шибко. Каролина Шибко рассказала историю создания «Культштаба» и стратегию, которая помогла центру выжить в условиях небольшого города.

Результатом работы форума стали предложения для дорожной карты культурного волонтерства на ближайшие пять лет. Конкретику в эту дорожную карту будут вносить в течение следующих шести месяцев. Она будет включать сотни мероприятий, расширенные практики, новые векторы сотрудничества, инициативы и проекты, направленные на развитие территорий и сохранение традиционных ценностей.