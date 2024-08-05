В Нефтеюганском районе при ДТП погибли водитель и пассажир

Сегодня, 5 августа, на загородной трассе в Нефтеюганском районе случилось ДТП с летальным исходом. По предварительным данным, 25-летний водитель «Тoyota» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «МАН», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«5 августа 2024 около 04:10 на 702 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово», водитель «Тoyota», 1999 года рождения, по предварительной информации, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «МАН», ‒ указали в сообщении.

В автоаварии водитель и пассажир «Toyota» скончались на месте.