Большинство читателей siapress.ru готовы к двухнедельному отказу от соцсетей

Недавний опрос среди читателей siapress.ru показал, что большинство готовы отказаться от социальных сетей ради улучшения своего психологического состояния. Всего в опросе приняли участие 103 человека.

Результаты показали следующее:

Да, готовы : 66% (68 человек) заявили, что они могут полностью обойтись без социальных сетей на две недели ради своего психологического благополучия.

: 66% (68 человек) заявили, что они могут полностью обойтись без социальных сетей на две недели ради своего психологического благополучия. Нет, не готовы : 31,1% (32 человека) признались, что они не могут обойтись без социальных сетей на такой длительный срок.

: 31,1% (32 человека) признались, что они не могут обойтись без социальных сетей на такой длительный срок. Не пользуюсь соцсетями и гаджетами: 2,9% (три человека) сообщили, что вообще не пользуются социальными сетями и гаджетами.

Эти данные указывают на то, что значительная часть аудитории siapress.ru осознает важность цифрового детокса для своего психологического здоровья и готова предпринять шаги для его улучшения. Однако треть участников опроса по-прежнему ощущают сильную зависимость от интернета, что отражает современную тенденцию.

Ранее американские ученые рассказали, что две недели без соцсетей могут улучшить психологическое здоровье.