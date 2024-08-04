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​Переменчивая Югра: что ожидать от погоды в начале недели

Югру встретит на следующей неделе дождь, туман и грозы

​Переменчивая Югра: что ожидать от погоды в начале недели
Фото: ru.freepik.com

В начале недели Югру ожидает переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами. Жителям стоит подготовиться к неожиданным изменениям и прихватить с собой зонты. Прогнозом погоды в ХМАО поделился региональный ЦГМС.

4 августа

Переменная облачность будет сопровождаться местами кратковременными дождями и грозами. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер восточной четверти ночью будет дуть со скоростью 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, а днем усилится до 8-13 м/с. Температура ночью составит +13, +18 °С, а днем потеплеет до +21, +26 °С.

5 августа

Погода останется с переменной облачностью и кратковременными дождями и грозами. Ночью вновь ожидается туман в отдельных районах. Ветер изменит направление на юго-западный ночью со скоростью 2-7 м/с, а на севере округа – северо-восточный 6-11 м/с. Днем ветер западной четверти усилится до 7-12 м/с. Температура ночью будет колебаться между +12, +17 °С, а днем достигнет +22, +27 °С, местами понизится до +14, +19 °С.

6 августа

Этот день будет облачным с прояснениями и местами кратковременными дождями. Ветер ночью северный, со скоростью 3-8 м/с, днем усилится до 7-12 м/с. Температура ночью составит +13, +18 °С, местами опустится до +7 °С. Днем ожидается от +20 до +25 °С, местами похолодает до +13, +18 °С.


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Сегодня в 13:07, просмотров: 209, комментариев: 0
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