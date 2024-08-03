В Радужном представили нового руководителя ОМВД

В ОМВД России по г. Радужному назначен новый руководитель. Им стал подполковник полиции Сергей Козакевич, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«Приказом начальника УМВД России по ХМАО – Югре Сергея Ветохина на должность начальника ОМВД России по г. Радужному назначен подполковник полиции Сергей Козакевич», − сказано в сообщении.

Сергей Козакевич родился и вырос в Радужном. Получил образование в Тюмени. В 2008 году вернулся в Радужный и служил на должности следователя полиции. В 2018 году возглавил следственный отдел ОМВД города.