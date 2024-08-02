Молния стала причиной возгорания дома в Белом Яре

В поселке Белый Яр Сургутского района произошел пожар в жилом частном доме после удара молнии. Инцидент случился на улице Набережной около 22:30 накануне, 1 июля. Прибывшие на место пожарные обнаружили плотное задымление и горение кровли.

Пожарные бригады справились с огнем на площади около 100 квадратных метров за полтора часа, ликвидировав возгорание к 00:14. В результате происшествия пострадавших нет, большая часть имущества спасена.

По словам собственника дома, причиной пожара стало попадание молнии, что подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС Югры. Точную причину возгорания установит дознаватель.