Суд приговорил жителя Излучинска к 7 годам колонии за избиение до смерти

Нижневартовский районный суд вынес обвинительный приговор 37-летнему жителю поселка Излучинск. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Преступление произошло в ноябре 2022 года. Подсудимый, будучи пьяным, поссорился со знакомым и нанес ему многочисленные удары ногами и руками по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.