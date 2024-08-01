В большинстве случаев пожары в Югре произошли из-за гроз

С 22 по 29 июля в Югре потушили восемь лесных пожаров. Их причиной в 77% случаев стали грозы и в 23% – человеческий фактор, говорится в официальной группе региона «Югра» во «ВКонтакте».

«Площадь возгораний составила 128,37 гектара. Всего с начала пожароопасного периода в округе ликвидировано 43 ландшафтных и 271 лесное возгорание. Причины: 23% – человеческий фактор, 77% – грозы», – говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что силы, сформированные в Югре для борьбы с пожарами, включают 306 единиц техники, 787 пожарных и 25 летчиков-наблюдателей Базы авиационной и наземной охраны лесов.