В Нефтеюганском районе возбудили уголовное дело за кражу

На 42-летнего жителя Нефтеюганска возбудили уголовное дело за кражу морского контейнера. В августе 2023 года мужчина украл 40-футовый морской контейнер стоимостью более 220 тысяч рублей. Он сдал находку в металлолом и получил за нее 58 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.

«В ходе расследования полицейскими доказана причастность мужчины к совершению вышеуказанного деяния. В августе прошлого года гражданин, работая в местной общественной организации помощи животным, совершил хищение 40 футового морского контейнера стоимостью свыше 220 тысяч рублей. Для реализации чужого имущества нефтеюганец нанял спецтехнику и доставил контейнер на металлобазу. В пункте приема металла злоумышленник представился владельцем тары и подписал документы на сдачу. Таким образом ему удалось получить 58 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Фигурант признал свою вину. Ранее он уже был судим за подобные преступления. В качестве наказания суд назначил ему лишение свободы сроком на один год в колонии строгого режима.