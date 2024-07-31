В Югре подвели итоги инвестиционной работы за 2023 год

На заседании совета по вопросам развития инвестиционной деятельности и совета по развитию малого и среднего предпринимательства, которое провел врио губернатора Югры Руслан Кухарук, обсудили состояние деловой среды в автономном округе по итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата за 2023 год.

Руслан Кухарук напомнил, что на Петербургском международном экономическом форуме были представлены показатели деловой среды в округе. По итогам 2023 года Югра пятый раз вошла в топ-15 регионов национального рейтинга. «Это оценка совместной работы органов исполнительной власти автономного округа, местного самоуправления, предпринимательского сообщества, контрольно-надзорных органов в этой сфере. Важно выстраивать действенную обратную связь с представителями бизнеса», – отметил врио главы региона.

В Югре зарегистрировано более 60 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 89 тысяч самозанятых. Финансовая поддержка была предоставлена 2 105 предпринимателям на сумму 7,3 млрд рублей в виде субсидий, грантов, микрозаймов по льготным ставкам и поручительств перед кредитными организациями. Фонд поддержки предпринимательства Югры «Мой Бизнес» оказывает полный комплекс услуг и нефинансовых мер поддержки.

Директор департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития России Александр Молодцов высоко оценил работу команды Югры по созданию условий для предпринимательского сообщества. «Многие ваши практики становятся общероссийскими, в том числе легли в основу регионального инвестиционного стандарта. Высокую оценку получила работа региона по инвестиционной декларации и инвестиционной карте. Так, работа региона по сетям водоотведения заняла второе место в России», – отметил он.

Директор департамента экономического развития Югры Сергей Афанасьев пояснил, что национальный рейтинг за 2023 год рассчитывался по 70 показателям в четырех направлениях. «Порядка 70% данных рейтинга получены на основе опросов предпринимателей. Представители малого и среднего бизнеса высоко оценивают уровень региональной поддержки. В 2023 году сектор малого и среднего бизнеса получил поддержку в размере 8,8 млрд рублей», – сказал он.

Директор по развитию Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития Иван Аврах подчеркнул общий мировой тренд на переход от либерализации инвестиционной политики к адресному сопровождению. «Югра действует в русле этого тренда. Создан качественный, один из лучших в стране, региональный инвестиционный портал. Регион входит в топ-5 по качеству инвестиционной карты», – отметил он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск подтвердила тренд на адресную работу с предпринимателями. «Для этого увеличиваем количество диалоговых мероприятий с предпринимателями. В рамках правового просвещения предусмотрено участие представителей правоохранительных органов», – добавила она.

Руслан Кухарук поручил составить график выездов в муниципальные образования представителей региональных органов власти, чтобы продолжить дискуссию и учесть запросы местного бизнес-сообщества. Сургутский район восьмой раз подряд стал лидером рейтинга, опередив другие муниципалитеты. Район улучшил позиции по инвестиционной деятельности и качеству регуляторной среды, сохраняя лидерство по остальным показателям. На втором месте оказались Урай, Нижневартовский и Кондинский районы.

Руководитель центра государственно-частного партнерства фонда развития Югры Татьяна Низова представила предложения по улучшению взаимодействия с инвесторами. В Югре на принципах ГЧП реализуется 493 проекта. Эксперт национального центра ГЧП Артем Барашев подчеркнул, что Югра формирует лучшие стандарты в сфере государственно-частного партнерства.

Руслан Кухарук отметил запрос на перезагрузку, который прозвучал от органов власти, общественных организаций и предпринимателей. «Берем в работу, трудимся на благо Югры и России», – заключил врио губернатора.