Югорским водителям напомнили о правилах безопасности в сезон отпусков

Сезон отпусков продолжается, и тысячи водителей из ХМАО отправляются в длительные поездки к местам отдыха и обратно. Важным аспектом обеспечения безопасности на дорогах является строгое соблюдение правил дорожного движения, подчеркивают в региональной Госавтоинспекции.
В ведомстве напомнили основные правила безопасности в сезон отпусков:
- Не превышать скоростной режим.
- Не обгонять на запрещенных и опасных участках дороги.
- Следить за дорогой и не отвлекаться.
- Обращать внимание на дорожные знаки и разметку.
- Использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.
- Не перегружать автомобиль, чтобы избежать потери контроля.
- Проверять состояние автомобиля перед каждой поездкой.
Соблюдение этих простых правил поможет безопасно и комфортно добраться до пункта назначения.