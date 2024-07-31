Югорским водителям напомнили о правилах безопасности в сезон отпусков

Сезон отпусков продолжается, и тысячи водителей из ХМАО отправляются в длительные поездки к местам отдыха и обратно. Важным аспектом обеспечения безопасности на дорогах является строгое соблюдение правил дорожного движения, подчеркивают в региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве напомнили основные правила безопасности в сезон отпусков:

Не превышать скоростной режим.

Не обгонять на запрещенных и опасных участках дороги.

Следить за дорогой и не отвлекаться.

Обращать внимание на дорожные знаки и разметку.

Использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Не перегружать автомобиль, чтобы избежать потери контроля.

Проверять состояние автомобиля перед каждой поездкой.

Соблюдение этих простых правил поможет безопасно и комфортно добраться до пункта назначения.