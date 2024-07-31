В Сургутском районе к началу учебного года откроют 6 новых IT-стойбищ

В Сургутском районе установили оборудование по технологии усиления сигнала сотовой связи, что обеспечило пять дополнительных точек доступа к высокоскоростному интернету. До 1 сентября выполнят работы на труднодоступной территории №С-4УГ на стойбище Каймысовой, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Всего в этом году запланировано подключить к высокоскоростному интернету шесть стойбищ коренных жителей, на которых будут реализовывать проект «Стойбищная школа-сад». Общее число точек подключения составит 39 единиц», - сказано в сообщении.

Дошкольники из числа коренных народов смогут учиться, не покидая своих стойбищ. В прошлом учебном году в стойбищных группах обучалось 20 детей, а в 2024-2025 годах планируется охватить еще 30 дошкольников.

Всего проектом охвачено 1490 человек коренного населения района, включая 290 детей, которые проживают на 76 родовых угодьях. Проект «IT – стойбище» обеспечивает коренным жителям доступ к современным информационным технологиям.