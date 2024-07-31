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Пассажиры рейса Омск – Сургут остались без воды: Utair наказали штрафом

Utair оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие воды для пассажиров

Пассажиры рейса Омск – Сургут остались без воды: Utair наказали штрафом
Фото: ru.freepik.com

Авиакомпанию Utair оштрафовали на 30 тысяч рублей. Поводом стала задержка в выдаче напитков пассажирам, которые ожидали вылета рейса Омск — Сургут более семи часов. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле в международном аэропорту Омска. Самолет задержали более чем на 7 часов по техническим причинам. За это время ожидающим не выдали даже воду. Кроме того, авиаперевозчик не предоставил своевременные уведомления о задержке.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура внесла генеральному директору авиакомпании представление об устранении нарушений закона. «Генеральному директору ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» внесено представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого приняты меры, направленные на устранение и недопущение в дальнейшей работе подобных нарушений прав потребителей», — сообщили в ведомстве.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 309, комментариев: 0
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