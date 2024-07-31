В двух муниципалитетах ХМАО зафиксировали случаи опасного гельминтоза

За семь месяцев 2024 года в Югре зафиксировали хронический описторхоз у 66 местных жителей. Заболевание выявили только в двух муниципалитетах − в Югорске и Советском районе. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по округу.

«Заражение происходит при употреблении сырой или недостаточно обработанной рыбы. Важно помнить, что иммунитет к этому заболеванию нестойкий, поэтому возможны повторные случаи инфицирования даже после излечения, − говорится в сообщении. − Болезнь может длительное время протекать бессимптомно, но в дальнейшем может привести к необратимым изменениям печени и желчного пузыря. Острая фаза заболевания длится от нескольких дней до двух месяцев, а хроническая может продолжаться десятилетиями».

Специалисты напомнили, что обеззараживание рыбы проводится замораживанием, посолом и тепловой обработкой:

− Замораживание: в бытовой морозильной камере промораживание должно продолжаться не менее четырех недель при температуре -30°C.

− Тепловая обработка: варить и жарить рыбу следует порционными кусками не менее 20 минут. Рыбные пироги выпекайте в течение 60 минут.

− Холодное копчение: проводить только после крепкого посола с десятидневной выдержкой (20% соли к весу рыбы).

− Вяление мелких карповых пород (елец, плотва и др.) возможно в течение трех недель с предварительным трехдневным посолом.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует проходить паразитологический контроль и избегать покупки рыбы в местах несанкционированной торговли.