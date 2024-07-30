В Югре осудят организованную группу за хищение миллионов на грузоперевозках

В ХМАО 13 членов организованной группы обвиняются в хищении 33,5 млн рублей при оказании транспортных услуг. Возраст обвиняемых варьируется от 32 до 58 лет. Расследование уголовного дела завершено, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

В период с апреля 2020 по март 2021 года группа, включавшая четверых работников снабжающей организации и девять индивидуальных предпринимателей, занимавшихся грузоперевозками, разработала мошенническую схему. Они завышали километраж при перевозке грузов между базами в Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе, указывая в документах 126 километров вместо фактических 6. Для правдоподобности в путевых листах указывался объезд аварийного моста, хотя в большинстве случаев он отсутствовал.

«Злоумышленники знали, что ответственные лица снабжающей организации не проверяют транспортные накладные и путевые листы к рейсам по перевозке грузов между базами, расположенными в городе Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе, чем и воспользовались в корыстных целях», - сообщили в полиции.

За 11 месяцев участники группы внесли ложные данные в более чем 2000 транспортных накладных, получив оплату за фиктивные километры. Ущерб составил около 33,5 млн рублей. На имущество обвиняемых наложили арест на сумму около 25 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Нефтеюганский районный суд. Все обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и ждут приговора.