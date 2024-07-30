В двух городах ХМАО в автоаварии пострадали ребенок и женщина

Вчера, 29 июля, в Югре случилось два ДТП с пострадавшими. Первый инцидент произошел в поселке Ульт-Ягун в Сургутском районе. 60-летний водитель «Renault» наехал на пятилетнего ребенка, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«29 июля 2024 года около 12:20 на улице 35 лет Победы в поселке Ульт-Ягун в Сургутском районе, 60-летний водитель «Renault», допустил наезд на пятилетнего мальчика, переходившего нерегулируемый пешеходный переход без сопровождения взрослых», ‒ говорится в сообщении.

Второй случай произошел в Нижневартовске на улице Омская. Автоледи 35 лет, управляя автомобилем «Toyota», при движении во дворе наехала на 33-летнюю женщину.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы.