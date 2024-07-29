В Сургутском районе борются с рекламой наркотиков на стенах зданий

В Белом Яре и Солнечном провели антинаркотический рейд. Его цель - борьба с надписями, содержащими рекламу психоактивных веществ. Специалисты региональной общественной организации «Чистый путь» совместно с администрацией Сургутского района выявили более 10 таких надписей, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Ответственность за удаление надписей ложится на собственника здания – в соответствии с законодательством именно они должны смывать и удалять их с фасадов домов и зданий. Если надписи находятся на жилых домах, собственникам следует обращаться в свою управляющую компанию для их устранения», − отметили в пресс-службе.

Здесь на помощь приходят cпециалисты РОО «Чистый путь». Они самостоятельно удаляют размещенные на фасадах надписи смывкой для краски, либо полностью закрашивают их, чтобы сделать нечитаемыми.

Кроме того, общественная организация занимается поиском противоправного контента в Интернете. Группа киберволонтеров находит такой контент и направляет его кураторам в администрацию района, которые затем передают информацию в правоохранительные органы для блокировки.