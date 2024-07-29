В Югре за неделю ликвидировали 8 лесных пожаров

В ХМАО за неделю с 22 по 29 июля ликвидировали восемь лесных пожаров на площади 128 га. По данным на утро 29 июля, в регионе не зафиксировано ни одного действующего природного пожара, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

С начала пожароопасного периода в округе удалось справиться с 43 ландшафтными возгораниями на площади 1183 гектара и 271 лесным пожаром на площади 7850 гектаров.

«Причинами пожаров в 23% случаев стал человеческий фактор (нарушение правил пожарной безопасности), 77% возгораний возникли из-за гроз», - уточнили в ведомстве.