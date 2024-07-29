Следователи выясняют причины падения рабочего с высоты четвертого этажа в Когалыме

Накануне, 26 июля, в Когалыме на улице Бакинской 37-летний рабочий сорвался с высоты четвертого этажа, когда красил фасад дома. Сейчас следователи проводят проверку, сообщает СКРФ по ХМАО.

«Следственным отделом по городу Когалым следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу ‒ Югре проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) по факту получения травм рабочим в результате падения с 4 этажа», ‒ говорится в сообщении.

По предварительным данным, мужчина упал из-за неисправной страховки ‒ на ней сорвался анкерный болт крепления. Рабочий получил тяжелые травмы. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь.