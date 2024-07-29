СК проводит проверки из-за гибели двух мужчин в водоемах ХМАО

Следователи проводят проверки по факту гибели двух мужчин в водоемах Сургута и Сургутского района. Обе трагедии произошли в воскресенье, 28 июля, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«В Сургуте в районе СОТ «Буровик» в водохранилище утонул житель Сургута 1972 года рождения. В другом водоеме, вблизи "Барсовой горы", обнаружено тело жителя Сургутского района 1959 года рождения», - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины происшествий. При визуальном осмотре тел признаков насильственной смерти не выявлено. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

В СК напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде: