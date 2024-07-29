Транспортные услуги в Югре подорожали на 19% за год

В Югре транспортные услуги подорожали на 19% за год. Особенно сильно выросли цены на билеты на самолеты и поезда, а также на проезд в такси, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Перевозчики во всех сферах пассажирского транспорта отмечают затруднения с ремонтом техники, высокие процентные ставки по кредитам, увеличение затрат на горюче-смазочные материалы, запчасти и комплектующие, а также нехватку кадров. Все это оказывает влияние на уровень цен.

Отмечается, что в Югре значительно увеличился пассажирооборот автобусного транспорта благодаря развитию дорожной сети в труднодоступных районах и вводу новых автомобильных дорог. В частности, в 2023 году ввели в эксплуатацию трассу Сургут – Салехард. По сравнению с прошлым годом пассажирооборот за январь – май в Югре увеличился на 8%. Жители региона предпочитали пользоваться автобусным транспортом из-за удобного графика и выгодных тарифов.

Авиаперевозчики в Югре также расширили предложение полетов на внутренних и международных направлениях. Ведущая региональная авиакомпания увеличила количество рейсов в курортные города России и за рубеж, например, в Сочи из Ханты-Мансийска. Дополнительные еженедельные рейсы включают направления Тюмень – Салехард, Надым – Москва, Белоярский – Екатеринбург.