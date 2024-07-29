Из-за глобального потепления в ХМАО вырастет число мигрантов

Климатические условия в Югре через 60 лет станут такими же, как в Саратовской области. К 2084 году в Сургуте летом станет теплее на 6,9 градуса, а зимой ‒ на 8,9 градуса. Эти изменения могут привести к резкому потоку мигрантов и оттоку коренного населения, рассказал экономгеограф Александр Пилясов корреспонденту NEFT.

«Люди, живущие в южном полушарии, осознают преимущество Севера по сравнению с жарой, например, Москвы, и будут переезжать сюда: сначала на время, а потом и на постоянку. А другие будут уезжать, теряя карьерные перспективы. Этот процесс будет одновременным, и соотношение уехавших и приехавших будет меняться. Однозначно, доля климатических мотивов в этой миграции на въезд будет увеличиваться», ‒ говорится в сообщении.

Пока что климатическая миграция наблюдается в азиатских и африканских странах, однако география постепенно расширяется и до Восточной Европы.