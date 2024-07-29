На жителя Нефтеюганска возбудили уголовное дело за мошенничество

Накануне, 26 июля, в Нефтеюганске задержали 62-летнего местного жителя за мошенничество. Как оказалось, мужчина оплатил товар в магазине купюрой из банка приколов номиналом 5 000 рублей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.

«26 июля сотрудники уголовного розыска задержали 62-летнего жителя Нефтеюганска, который в одном из магазинов города расплатился за товар купюрой из банка приколов номиналом 5 000 рублей», ‒ говорится в сообщении.

На горожанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.159 УК РФ «Мошенничество», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера принуждения ‒ обязательство о явке.

Всего с 26 по 28 июля в дежурной части ОМВД России по Нефтеюганску зарегистрировали 151 сообщение и заявление, из которых шесть с признаками преступления.