Дожди и грозы ожидаются в Югре в ближайшие дни

В ближайшие дни жителей Югры ожидает облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 29 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром ожидается местами туман. Ветер южных направлений 3–8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днем +20…+25 °С.

Во вторник и среду, 30 и 31 июля, прогнозируется переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер подует с юга со скоростью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днем +20…+25 °С.