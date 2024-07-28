16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,5650   EUR  93,2641  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз

Дожди и грозы ожидаются в Югре в ближайшие дни

Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз
Фото: ru.freepik.com

В ближайшие дни жителей Югры ожидает облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник, 29 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами, а днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром ожидается местами туман. Ветер южных направлений 3–8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+17 °С, днем +20…+25 °С.

Во вторник и среду, 30 и 31 июля, прогнозируется переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер подует с юга со скоростью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с. Температура воздуха ночью составит +10…+15 °С, днем +20…+25 °С.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:17, просмотров: 399, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Путешествие на море закончилось аварией для семьи из Сургута 404
  2. Рабочая неделя в Югре начнется с тумана, дождей и гроз 399
  3. Трагедия на воде: ночное купание в Сургуте закончилось смертью 398
  4. Утренние рейсы в Сургут перенаправили в Нижневартовск 381
  5. ​Студенты ГАУ Северного Зауралья получат по миллиону рублей на реализацию стартапов 339
  6. Мужчины склонны к адюльтерам чаще женщин, показал опрос 321
  7. Кухарук потребовал решить проблему с гуляющим в Лангепасе медведем 319
  8. В Русскинской открыли новые спортивные объекты 303
  9. Жители Белого Яра пожаловались Бастрыкину на грязную воду 298
  10. ​Новая операционная в ОКБ №2 Тюмени позволяет проводить экстренные малоинвазивные операции по урологии 294
  1. ​Новый генплан Сургута отправлен на доработку – вмешалась федеральная власть 2099
  2. ​Чирикова: мята и шалфей входят в список наркотических растений 1836
  3. Поймали хулигана: стала известна личность мужчины, устроившего стрельбу на улице Островского в Сургуте 1625
  4. ​Кривая логика 1567
  5. ​К будущему мосту через Обь в Сургуте начали асфальтировать дорогу 1484
  6. ​Ларек перекрыл проезд, а власти Сургута − торговлю // ФОТОРЕПОРТАЖ 1422
  7. ​Врач рассказала о пяти лайфхаках при использовании кондиционера 1335
  8. ​На борту самолета Utair скончался пассажир 1313
  9. ​Можно ли в России проживать на даче в зимний период? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1226
  10. ​Девочка-подросток угрожала ножами прохожим в Сургуте 1154
  1. Гулянье на Черной 5857
  2. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 4806
  3. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4778
  4. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3925
  5. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3857
  6. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3418
  7. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 3285
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 3239
  9. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 2957
  10. ​Дребеденьги 2512

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика