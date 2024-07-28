Более 600 спортсменов собрал мотокросс в Мегионе

В Мегионе накануне, 27 июля, торжественно открыли Чемпионат и Первенство России по мотокроссу. На соревнование съехались более 600 спортсменов из 30 регионов России, сообщили в пресс-службе правительства ХМАО.

«Это яркое и масштабное событие за годы своего проведения стало одной из визитных карточек города. Развитию спорта в Мегионе мы уделяем особое внимание. Стараемся привить интерес к здоровому образу жизни у мегионцев с ранних лет», – отметил глава города Алексей Петриченко.

Генеральный секретарь Федерации мотоциклетного спорта России Максим Краев подчеркнул, что это одно из самых значимых и масштабных спортивных событий страны. «Экватор сезона федерального мотоциклетного спорта проходит здесь, в Мегионе. Это говорит о том, что уровень подготовки соревнований в вашем городе очень достойный», – добавил он.

Сегодня вечером подведут итоги соревнований. Победителей Чемпионата и Первенства России по мотокроссу ждут внушительный призовой фонд и новые мотоциклы.