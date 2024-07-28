Бастрыкин взял на контроль ситуацию с водоснабжением в поселке Белый Яр

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по обращению жительницы Белого Яра о ненадлежащем водоснабжении. Жители поселка жалуются на то, что им длительное время поступает непригодная для употребления вода. Это приводит к поломке бытовых приборов и дополнительным расходам, сообщает телеграм-канал «Информационный центр СК России».

«Местные жители, в том числе семьи с детьми, вынуждены нести дополнительные траты. Обращения в компетентные организации результатов не принесли, ремонтные работы водопроводной системы не проводятся», − сказано в сообщении.

СУ СКР по ХМАО начало процессуальную проверку. О ее результатах Бастрыкину доложит руководитель регионального ведомства Михаил Мокшин.