Спорткомплекс и хоккейный корт открыли в Русскинской

В деревне Русскинская накануне, 27 июля, состоялось торжественное открытие двух современных спортивных объектов: крытого хоккейного корта и спортивного комплекса с универсальным игровым залом. Общая стоимость объектов превысила 120 миллионов рублей. Сооружения в отдаленном поселении возвели по первой муниципальной концессии и при поддержке компании-недропользователя «Лукойл», сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Крытый хоккейный корт расположен на улице Озерная, 6. Объект включает в себя ледовую площадку, тренажерную зону, раздевалки, пункт проката коньков и другие техпомещения. Спорткомплекс разместился на улице Новоселов, 8б. После открытия в нем начнут проводить занятия по игровым видам спорта. Также будет работать тренажерный зал», - написал Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

В Русскинской, где проживает около двух тысяч человек, 63% населения активно занимаются физической культурой. Новые спортивные объекты позволят жителям тренироваться круглогодично и в комфортных условиях. В планах – открытие аналогичных объектов в поселке Лямина.