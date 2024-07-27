На жителя Нефтеюганска возбудили уголовное дело за езду без прав

Во время патрулирования на улицах Нефтеюганска полицейские остановили 32-летнего горожанина, управляющего автомобилем «ВАЗ-2105» без водительского удостоверения. Как оказалось, это не первое нарушение гражданина, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.

«При проверке документов выяснилось, что в июле прошлого года мужчина привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на алкогольное опьянение и был лишен права управления транспортными средствами на один год и шесть месяцев. Спустя полгода югорчанин снова попал в поле зрения полицейских, не имея права управлять автомобилем», – говорится в сообщении.

На нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Сейчас горожанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.