Почти 30% исследованных клещей в Югре оказались заражены

В ХМАО начала эпидемического сезона за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 4436 человек из всех муниципальных образований округа. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Ханты-Мансийске (718 случаев), Нижневартовске (457 случаев) и Пыть-Яхе (430 случаев).

За неделю с 17 по 24 июля зарегистрировано 253 обращения, что превышает показатели аналогичной недели прошлого года. Среди пострадавших 13,2% составляют дети. Против клещевого энцефалита привиты лишь 20,6% обратившихся за помощью.

Наибольшее число укусов клещей на минувшей неделе произошло в лесах (44,6%), на дачах и садовых участках (24,1%), в черте города (15,8%), а также на кладбище и в парках (по 0,4%).

С начала сезона в ХМАО исследовали 860 клещей, из которых 29,9% оказались заражены. Вирус клещевого энцефалита обнаружен у 2,2% клещей, боррелии, вызывающие болезнь Лайма, – у 34,4%, возбудители моноцитарного эрлихиоза – у 6,6%, а гранулоцитарного анаплазмоза – у 0,7%.