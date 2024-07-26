Градостроительный совет Югры будет решать задачи комплексного развития территорий

На заседании правительства Югры решили создать градостроительный совет округа. Решение было принято по итогам поручений, данных в ходе поездок в муниципалитеты, поделился глава региона Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.

«В его состав войдут представители регионального Правительства, главы муниципалитетов и архитектурное сообщество региона. Коллегиально, но обязательно с учетом мнений жителей, будем решать задачи пространственного развития Югры, комплексного развития территорий», − говорится в публикации.

Первый градостроительный совет Югры планируют провести уже на следующей неделе.