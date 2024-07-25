Югорчане объясняют прогулы на работе плохим самочувствием и крепким сном

Чаще всего жители ХМАО объясняют неявку на работу плохим самочувствием. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob.ru. В опросе приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из разных регионов страны, включая Югру.

«По словам 55% работодателей, чаще всего в качестве причины неявки на работу сотрудники называют болезнь или недомогание. Каждый пятый эйчар (21%) регулярно слышит от прогульщиков фразу: «Я проспал». 6% представителей компаний рассказали, что их сотрудникам явиться на работу чаще всего мешают многочасовые пробки на дорогах. 3% опрошенных в качестве самого популярного оправдания прогула назвали посещение работниками поликлиники или стоматологии длиной в день, еще 3% — болезни детей сотрудников», - рассказывают о результатах исследования специалисты.

Работодатели также поделились смешными оправданиями прогулов. Некоторые используют «отмазки» школьных лет: «В лифте застрял», «Закрыли дома, а ключей нет». Кто-то заявляет, что не может выйти на работу без настроения или забывает явиться после выходных. Бывают случаи, когда работники не могут вернуться на работу после отпуска из-за недостатка денег на обратный билет. Другие же настолько уверены в своей команде, что считают, что коллеги справятся и без них.