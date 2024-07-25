Президентское поручение по поддержке семей выполняют в Югре

Президент России Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив и правительству оказать помощь регионам в мерах поддержки семей. Глава государства поставил задачу обеспечить методическую поддержку по вопросам совершенствования региональных программ повышения рождаемости, а также мер и практик, касающихся поддержки беременных женщин, многодетных семей и иных категорий семей с детьми.

Эти вопросы стали темой обсуждения в экспертном клубе «Новостей Югры». Участники рассуждали о мерах поддержки семей в регионе, делились своими предложениями по усилению этой поддержки и оценивали эффективность региональных программ повышения рождаемости.

Руководитель высшей школы права Югорского государственного университета Станислав Розенко отметил, что поддержка семьи должна рассматриваться с нескольких позиций. По его мнению, стратегически России необходимо около двадцати миллионов граждан, именно трудоспособных и деятельных. Эту задачу необходимо решать на федеральном, региональном и местном уровнях.

«Финансовая поддержка должна сопровождаться разъяснительной работой, так как речь идет не об иждивенчестве, а о вкладе в будущее. Поэтому год семьи необходимо транслировать на последующие несколько лет», – подчеркнул эксперт.

Председатель общественной палаты Югры Алсу Маганова заметила, что в регионе действуют меры поддержки беременных женщин, многодетных семей и иных категорий семей с детьми.

«Считаю, что важно проводить информационные кампании о важности семейных ценностей, родительства и заботы о детях. Региональные программы повышения рождаемости эффективны в том случае, если они поддерживают семьи не только финансово, но и обеспечивают им необходимую социальную и психологическую поддержку. Важно также создать условия для развития детей, чтобы они могли стать активными и продуктивными членами общества в будущем», – заметила спикер.

Эксперты подчеркнули, что финансовая помощь должна идти рука об руку с социальными и психологическими программами, направленными на поддержку семей. Информационные кампании, пропагандирующие семейные ценности и родительство, играют важную роль в повышении рождаемости и укреплении института семьи. Важным аспектом является создание условий для развития детей, чтобы они могли стать активными и продуктивными членами общества в будущем.

Обсуждение также затронуло вопросы социальной инфраструктуры, обеспечения доступности качественного образования и медицинских услуг для семей с детьми. Эксперты предложили разработать программы, направленные на улучшение жилищных условий для многодетных семей, а также расширение возможностей для профессионального роста родителей.

Таким образом, меры поддержки семей должны быть комплексными и охватывать различные аспекты жизни, обеспечивая не только финансовую, но и социальную стабильность, что позволит создать благоприятные условия для роста и развития детей, а также укрепления семейных ценностей в обществе.