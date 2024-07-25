В Югре отремонтируют трассу Нягань−Приобье: движение ограничат

В ХМАО в этом году отремонтируют трассу, соединяющую Нягань и поселок Приобье. На дороге организуют реверсивное движение, сообщили в региональном Управлении автомобильных дорог.

Ежедневно по этой трассе проезжает около двух тысяч автомобилей, и дорожное полотно износилось, отметили в ведомстве.

«Ремонт этого участка дороги имеет стратегическое значение для региона. Приобье является важным транспортным узлом с железнодорожным вокзалом, который связывает Югру с другими регионами», − подчеркнули в региональном Управлении автодорог.

Капитальный ремонт затронет участок с 28 по 49 километр. Там заменят водопропускные трубы и обновят покрытие. Также участок оборудуют специальной площадкой для отдыха водителей с парковкой, туалетом, беседкой и местом для курения.

На время ремонта движение ограничат.