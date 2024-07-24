Югра успешно проходит пожароопасный период

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук провел заседание оперативного штаба округа, где одной из главных тем стала текущая лесопожарная обстановка и меры, принимаемые для предотвращения возгораний.

Согласно данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, на 15:00 ведутся работы по ликвидации двух пожаров в Советском и Сургутском районах, общей площадью в 1,5 гектара. Первый заместитель директора департамента Егор Збродов сообщил, что тушение пожаров планируется завершить в течение первых суток. Для ликвидации возгораний привлечена группировка из 20 человек.

С начала пожароопасного периода, который начался 26 апреля 2024 года, в Югре было ликвидировано 43 ландшафтных и 264 лесных пожара на общей площади 8 890,23 га. При этом 80% возгораний удается ликвидировать в первые сутки. В июле было зарегистрировано 188 пожаров, наиболее сложная обстановка наблюдалась с 15 по 21 июля, особенно в Советском, Березовском и Октябрьском районах.

Для тушения пожаров в эти районы были задействованы порядка 500 человек и 21 воздушное судно - 10 самолетов и 11 вертолетов. На помощь югорским спасателям прибыли 121 специалист из Тюменской и Свердловской областей. Благодаря совместной слаженной работе удалось справиться со стихией. На 23 июля на территории автономного округа действуют особый противопожарный режим в Березовском и Сургутском районах, а режим чрезвычайной ситуации в лесах Советского района был отменен.

«Главная задача – оперативно реагировать на угрозы, которые могут возникать рядом с населенными пунктами и объектами экономики, ТЭК», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Для борьбы с пожарами в Югре сформированы все необходимые силы и средства: 787 лесных пожарных, 25 летчиков-наблюдателей Базы авиационной и наземной охраны лесов. Сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено участие 306 единиц техники. Также разработаны 19 маршрутов авиационного патрулирования общей протяженностью почти 10 тысяч километров. Для своевременного мониторинга лесопожарной обстановки окружная специализированная диспетчерская служба авиалесоохраны перешла на круглосуточный режим работы. В муниципальных образованиях региона функционируют 82 камеры видеонаблюдения системы «Лесохранитель». Дополнительно пожарную ситуацию в лесах Югры отслеживают со спутников с помощью информационной системы «ИСДМ-Рослехоз».