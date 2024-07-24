16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  87,2990   EUR  95,4598  

Новости

Больше новостей
Электросамокаты на улицах нужно запретить?
Комментировать
0
Вам не скучно летом в Сургуте?
Комментировать
0
Электросамокаты на улице нужно запретить?
Комментировать
0
Больше опросов

​В Югре действуют всего два лесных пожара

Югра успешно проходит пожароопасный период

​В Югре действуют всего два лесных пожара
Фото pixabay.com

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук провел заседание оперативного штаба округа, где одной из главных тем стала текущая лесопожарная обстановка и меры, принимаемые для предотвращения возгораний.

Согласно данным департамента недропользования и природных ресурсов Югры, на 15:00 ведутся работы по ликвидации двух пожаров в Советском и Сургутском районах, общей площадью в 1,5 гектара. Первый заместитель директора департамента Егор Збродов сообщил, что тушение пожаров планируется завершить в течение первых суток. Для ликвидации возгораний привлечена группировка из 20 человек.

С начала пожароопасного периода, который начался 26 апреля 2024 года, в Югре было ликвидировано 43 ландшафтных и 264 лесных пожара на общей площади 8 890,23 га. При этом 80% возгораний удается ликвидировать в первые сутки. В июле было зарегистрировано 188 пожаров, наиболее сложная обстановка наблюдалась с 15 по 21 июля, особенно в Советском, Березовском и Октябрьском районах.

Для тушения пожаров в эти районы были задействованы порядка 500 человек и 21 воздушное судно - 10 самолетов и 11 вертолетов. На помощь югорским спасателям прибыли 121 специалист из Тюменской и Свердловской областей. Благодаря совместной слаженной работе удалось справиться со стихией. На 23 июля на территории автономного округа действуют особый противопожарный режим в Березовском и Сургутском районах, а режим чрезвычайной ситуации в лесах Советского района был отменен.

«Главная задача – оперативно реагировать на угрозы, которые могут возникать рядом с населенными пунктами и объектами экономики, ТЭК», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Для борьбы с пожарами в Югре сформированы все необходимые силы и средства: 787 лесных пожарных, 25 летчиков-наблюдателей Базы авиационной и наземной охраны лесов. Сводным планом тушения лесных пожаров предусмотрено участие 306 единиц техники. Также разработаны 19 маршрутов авиационного патрулирования общей протяженностью почти 10 тысяч километров. Для своевременного мониторинга лесопожарной обстановки окружная специализированная диспетчерская служба авиалесоохраны перешла на круглосуточный режим работы. В муниципальных образованиях региона функционируют 82 камеры видеонаблюдения системы «Лесохранитель». Дополнительно пожарную ситуацию в лесах Югры отслеживают со спутников с помощью информационной системы «ИСДМ-Рослехоз».


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:05, просмотров: 80, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Сургуте бригады скорой медицинской помощи спасли в ДТП шестерых горожан 390
  2. ​Сургутского «Фредди Крюгера» с ножами определили в психоневрологическую больницу 383
  3. ​Сургутяне вновь смогут улететь в Дубай прямым рейсом 353
  4. ​Сургутянин получит три миллиона рублей за ДТП из-за плохой дороги 315
  5. ​В Сургуте появятся теплые остановки с системой «антибомж» 313
  6. ​В ХМАО два водителя пострадали после столкновения по «встречке» 313
  7. ​В Югре водителей проверят на соблюдение правил перевозки детей 292
  8. ​Сургутский район стал лидером среди муниципалитетов ХМАО по качеству бюджетного процесса 286
  9. Росстат: в России не осталось голодающих семей 281
  10. ​В Госдуме предложили платить россиянам за информацию о незаконном проживании мигрантов 245
  1. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 2892
  2. ​Ринат Айсин поделился подробностями строительства морга в Сургуте 1927
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 20-21 июля? // АФИША 1825
  4. Мошенники научились красть и продавать квартиры через Госуслуги 1770
  5. ​Российский ЦБ действует грамотнее турецкого, поэтому инфляция под 70 процентов нам не грозит 1704
  6. ​Приятный сюрприз 1653
  7. ​В период самого бурного развития Сургута руководство администрации ходило по городу пешком. Хорошо, что Максим Слепов начал с того же 1608
  8. 14-летняя девочка выпала из окна в Пыть-Яхе 1465
  9. ​80 дополнительных парковочных мест появятся у Кардиоцентра в Сургуте 1410
  10. ​Максим Слепов поручил избавляться от ненужных заборов в Сургуте 1372
  1. ​На Аэрофлотской в Сургуте одновременно произошло два ДТП с летальным исходом 5279
  2. Гулянье на Черной 5230
  3. ​Семья из Сургута разбилась на трассе в Свердловской области 4406
  4. ​Трагедия на Оби: первые вопросы 3930
  5. ​Пьяная сургутянка утонула на протоке Черная 3627
  6. ​Самолет, летящий из Нижневартовска в Минводы, совершил аварийную посадку 3613
  7. ​«Где мужчины?»: в Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы и следящих за собой 3213
  8. ​В Сургуте появились электровелосипеды на прокат 2971
  9. Погода в Югре: холодные ночи и дневные грозы 2892
  10. ​Это надолго. Максим Слепов определил задачи на срок своей работы 2753

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика