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В ХМАО за два дня выявили 36 таксистов-нелегалов

Почти 40 таксистов привлекли к ответственности за два дня в ХМАО

В ХМАО за два дня выявили 36 таксистов-нелегалов
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

В Госавтоинспекции ХМАО рассказали о первых итогах профилактической акции, направленной на предупреждение нарушений правил дорожного движения водителями такси и пресечение нелегальной предпринимательской деятельности.

«Только за два дня мероприятия 39 водителей легкового такси привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД, пресечено 36 фактов осуществления нелегальной деятельности легкового такси», - отметили в ведомстве.

Профилактические мероприятия проходят в Югре с 22 по 31 июля. Помимо привлечения к ответственности, инспекторы раздают водителям такси тематические памятки и буклеты и призывают к законопослушному поведению на дорогах.


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Сегодня в 16:51, просмотров: 189, комментариев: 0
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