На автодороге «Иртыш» в Югре получили травмы два водителя легковушек

Накануне, 23 июля, на автодороге «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе произошло столкновение двух автомобилей по «встречке». Виновник аварии, 33-летний мужчина на «Hyundai», не выбрал безопасный боковой интервал и спровоцировал аварию.

«Около 16:20 на 58 км+570 м автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе, 33-летний водитель автомобиля «Hyundai», по предварительным данным, не выбрал безопасный боковой интервал до движущегося во встречном направлении автомобиля «Toyota» и совершил с ним столкновение. В результате автоаварии оба водителя получили травмы», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Всего за сутки на дорогах округа зарегистрировали четыре ДТП, в которых пять человек получили травмы.