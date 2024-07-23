Врачи ХМАО выполнили сложную операцию и спасли сразу две жизни − матери и малыша

В Сургутский травматологический центр попала беременная женщина с гематомой правой височной доли головного мозга, которая появилась из-за разрыва аневризмы. До 28 недель пациентку ничего не беспокоило. Однако течение беременности в третьем триместре осложнилось грозным заболеванием. Врачам пришлось выполнить многочасовую операцию, чтобы спасти две жизни − мамы и малыша.

«Декомпрессивная трепанация черепа в правой лобно-теменно-височной области, клипирование шейки сложной аневризмы М1-М2 сегмента СМА, удаление гематомы правой височной доли, пластика твердой мозговой оболочки проходило в нейрохирургическом отделении БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница», − рассказали в Депздраве Югры.

После продолжительного лечения женщину перевели в перинатальный центр на 37 неделе для планового оперативного родоразрешения.

«Родоразрешением пациентки занималась высокопрофессиональная мультидисциплинарная команда. Была извлечена живая, доношенная девочка в удовлетворительном состоянии с оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов», − говорится в сообщении ведомства.

Учитывая отсутствие полного объема движений у женщины из-за левостороннего гемипареза, совместное пребывание матери и ребенка было невозможно. Поэтому под контролем медицинского персонала были организованы часы для полноценного контакта мамы с малышом.

На четвертые сутки пациентку направили для дальнейшего динамического наблюдения и проведения реабилитационных мероприятий в БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница». Ребенок в настоящий момент находится в отделении патологии новорожденных перинатального центра.