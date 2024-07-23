Сургут и Нижневартовск лидируют в ХМАО по заболеваемости коронавирусом

В Югре с 16 по 23 июля зарегистрировали 24,7 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Это ниже уровня предыдущей недели, но превышает эпидемический порог на 6,43%. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до 2 лет, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

Заболеваемость коронавирусом отмечается во всех муниципалитетах ХМАО, больше всего случаев заражения - в Сургуте и Нижневартовске.

Также в регионе продолжается эпидемический сезон энтеровирусной инфекции. Уровень заболеваемости выше прошлой недели на 25,6%. Наибольшее число случаев зарегистрировано среди дошкольников в возрасте от 0 до 6 лет.