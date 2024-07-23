В Госсовет РФ включили врио губернатора Югры Руслана Кухарука

В состав Государственного Совета РФ включили новых глав девяти регионов и исключили бывших губернаторов. Так, в список внесли Руслана Кухарука и убрали из него Наталью Комарову. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Включить в состав Совета следующих лиц. Кухарук Р.Н. – временно исполняющий обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа», − говорится в указе.

Государственный Совет в пределах своей компетенции участвует в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики страны, в формировании государственной политики в области социально-экономического развития.