Спасатели и добровольцы ищут женщину в реке Нягань-Юган

В Нягани продолжаются поиски 32-летней женщины, которая 17 июля на выезде из города в сторону поселка Талинка спрыгнула с моста в реку Нягань-Юган.

В поисках участвуют правоохранители, спасатели из зонального поисково-спасательного отряда (Октябрьский район) учреждения «Центроспас-Югория», сотрудники Центра медицины и катастроф, а также добровольцы ПСО «Валерия». Спасатели обследовали береговую линию и дно реки на площади 800 квадратных метров, но пока безуспешно.

«Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали береговую линию реки галсовым способом при помощи гидрокостюмов, произвели осмотр дна реки на площади 800 квадратных метров. Женщина не найдена»,— сообщили в пресс-службе учреждения «Центроспас-Югория».

Местные жители сообщают о сильном течении в реке на этом участке и рекомендуют использовать сетку для перекрытия потока.