Власти Лангепаса два месяца пытаются выгнать медведя за пределы города

Уже второй месяц в Лангепасе идет борьба с миролюбивым медведем. Все это время его не могут выгнать за пределы города. Животное видели охотники вблизи населенного пункта, рассказал «Вестнику» и.о. главы администрации Лангепаса Лев Агалаков.

«По утверждениям охотников-волонтеров, медведь находится на границе городской черты. Информация о местонахождении медведя направлена в соответствующие ведомства. Все необходимые меры по возвращению медведя в естественную среду обитания за пределы городской черты предпринимаются», — рассказал Агалаков.

Лангепас продолжают патрулировать сотрудники полиции и Росгвардии, специалисты городской администрации и охотники. А также местные власти напоминают, что не стоит подходить к медведю, а тем более — подкармливать.

«Нужно исключить хранение в открытом доступе на придомовой территории пищевых продуктов и отходов. Если вы увидели медведя из окна, с балкона, не стоит отпугивать его громкими резкими звуками», — добавил и.о. главы.

Ранее в Сургутском районе медведь напугал людей, которые отдыхали рядом с озером.