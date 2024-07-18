Прокуратура проверяет информацию о массовой гибели рыбы в Сургутском водохранилище

В ХМАО прокуратура начала проверку по случаю массовой гибели рыбы в Сургутском водохранилище. Ведомство привлекло специалистов из Росрыболовства, Росприроднадзора, ФБГУ «ВНИРО» и БУ «Ветеринарный центр» для анализа ситуации.

«В ходе надзорных мероприятий отобраны пробы воды и погибшей рыбы, по результатам анализов которых будут установлены причины сложившейся ситуации», - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Необходимые меры примут по итогам проверки при наличии оснований.

Огромное количество мертвой рыбы на берегу водохранилища обнаружил сургутянин. Рыба начала разлагаться и дурно пахнуть.